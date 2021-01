Mancini (quello che scherzava sul Covid): “Parlo coi veggenti e ho visto la Madonna” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roberto Mancini, ct, virologo di chiara fama, a tratti giurista, parla coi veggenti e crede fermamente nelle apparizioni della Madonna. Il commissario tecnico della Nazionale che in questi mesi si è più volte segnalato per le sue posizioni “leggere” in fatto di pandemia, che ironizzava rilanciando vignette di dubbio gusto sui malati di Covid, che spingeva per la riapertura degli stadi il prima possibile prima di ritrovarsi positivo in quarantena, ha raccontato a Pierluigi Diaco, nella prima puntata del nuovo programma “Ti sento”, andata in onda ieri su Rai2, il suo rapporto molto “stretto” con la fede. Dagospia ne ha riportato le parti più interessanti: “Tu credi nelle apparizioni della Madonna?” ha chiesto Diaco. “Io credo. Si io ci credo”, “Sono andato diverse volte, ho parlato con Vicka, con gli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roberto, ct, virologo di chiara fama, a tratti giurista, parla coie crede fermamente nelle apparizioni della. Il commissario tecnico della Nazionale che in questi mesi si è più volte segnalato per le sue posizioni “leggere” in fatto di pandemia, che ironizzava rilanciando vignette di dubbio gusto sui malati di, che spingeva per la riapertura degli stadi il prima possibile prima di ritrovarsi positivo in quarantena, ha raccontato a Pierluigi Diaco, nella prima puntata del nuovo programma “Ti sento”, andata in onda ieri su Rai2, il suo rapporto molto “stretto” con la fede. Dagospia ne ha riportato le parti più interessanti: “Tu credi nelle apparizioni della?” ha chiesto Diaco. “Io credo. Si io ci credo”, “Sono andato diverse volte, ho parlato con Vicka, con gli ...

