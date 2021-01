Insediamento Joe Bid | dalla “maratona” di Enrico Mentana allo speciale del Tg1 | ecco come seguire la diretta in tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) A Washington è tutto pronto. Il giorno tanto atteso dell’di Joe Biden4esimo presidente degli Stati Uniti è arrivato. Nella capitale la tensione è alle stelle e per le strade è stato dispiegato l’esercito: la cerimonia con il giuramento sulla Bibbia seguirà una precisa e tradizionale scaletta ma per la prima volta nella storia non ci sarà il pubblico ad assistere, a causa della pandemia di Covid. Tutti gli americani si affideranno quindi allatin tv e in streaming sul web e anche dall’Italia sarà possibilel’evento ina partire dalle 17.00 (ora italiana, le 11.00 del mattino sulla Costa Est, ndr). Un programma ricco di ospiti ed eventi che mette la parola fine alla presidenza Trump e inaugura i prossimi 4 anni degli Usa....