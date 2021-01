Gattuso: “I rigori li sbagliava Maradona e li può sbagliare anche Insigne” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rino Gattuso ha commentato la sconfitta e la prestazione del Napoli in Supercoppa in conferenza stampa Potevate dare di più? “Bisogna vedere che letture volete dare alla partita, vedete quante occasioni hanno avuto loro e quante noi. Oggi il terreno di gioco non ci ha aiutato, non è una scusa, ma non era all’altezza delle due squadra. Questo credo abbia contribuito e ringrazio la squadra per quello che ha dato, dopo l’1-0 ci siamo svegliati e abbiamo sbagliato qualcosa. Potevamo fare qualcosa in più, ma ringrazio i miei ragazzi. Era difficile oggi trovare campo aperto, secondo me ci è venuta a mancare la qualità. Zielinski ha fatto una buona partita, ma è andato pochissimo nella trequarti. Loro hanno provato a fare qualcosa di diverso. Ma se devo fare il paragone con la finale di Coppa Italia credo che la differenza sia poca. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma ai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rinoha commentato la sconfitta e la prestazione del Napoli in Supercoppa in conferenza stampa Potevate dare di più? “Bisogna vedere che letture volete dare alla partita, vedete quante occasioni hanno avuto loro e quante noi. Oggi il terreno di gioco non ci ha aiutato, non è una scusa, ma non era all’altezza delle due squadra. Questo credo abbia contribuito e ringrazio la squadra per quello che ha dato, dopo l’1-0 ci siamo svegliati e abbiamo sbagliato qualcosa. Potevamo fare qualcosa in più, ma ringrazio i miei ragazzi. Era difficile oggi trovare campo aperto, secondo me ci è venuta a mancare la qualità. Zielinski ha fatto una buona partita, ma è andato pochissimo nella trequarti. Loro hanno provato a fare qualcosa di diverso. Ma se devo fare il paragone con la finale di Coppa Italia credo che la differenza sia poca. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma ai ...

