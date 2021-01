Conte e la strategia per il futuro: due Ministeri ai responsabili per rimanere al comando (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il voto di fiducia di ieri al Senato, per Conte si apre una nuova fase: quella delle trattative per allargare la Maggioranza e modificare la squadra di Governo. Incassata, con il fiatone e tra mille polemiche, la fiducia del Senato, il Premier Giuseppe Conte potrebbe salire già oggi al Quirinale. L’idea del Presidente del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il voto di fiducia di ieri al Senato, persi apre una nuova fase: quella delle trattative per allargare la Maggioranza e modificare la squadra di Governo. Incassata, con il fiatone e tra mille polemiche, la fiducia del Senato, il Premier Giuseppepotrebbe salire già oggi al Quirinale. L’idea del Presidente del L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Conte strategia Per il premier nodo rimpasto e Conte-ter. Operazione «volenterosi» in due tempi Il Sole 24 ORE On. Chiarelli (Lega): “Taranto al centro dell’azione politica di Salvini”

Queste le parole dell’On. Gianfranco Chiarelli – Vice Segretario Regionale della Lega – sull’intervento di Salvini al Senato. “Sono tanti, anzi troppi, i dossier a cui il Governo Conte non è stato cap ...

Governo: fiducia stretta per Conte in Senato. Zingaretti: “Ora rafforzare il governo”

“Con il voto di ieri al Senato è stato evitato il salto nel buio di una crisi, ma ora è il momento di voltare pagina, rafforzare la forza parlamentare del governo”. Così il segretario dem Zingaretti c ...

