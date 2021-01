**Governo: Piano e Rubbia assenti** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Assenti i senatori a vita Renzo Piano e Carlo Rubbia alla prima chiama al Senato per il voto di fiducia sulla risoluzione presentata dalla maggioranza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Assenti i senatori a vita Renzoe Carloalla prima chiama al Senato per il voto di fiducia sulla risoluzione presentata dalla maggioranza.

Piu_Europa : Discontinuità non avviene in continuità con attuale compagine governo. Figuriamoci se sostenuta da maggioranza racc… - sandrogozi : Il #passculture introdotto da @EmmanuelMacron in ???? ispirato al #BonusCultura per giovani ???? voluto dal governo… - lucianonobili : 'Come può pensare il governo di cercare senatori per settimane con una pandemia che morde il paese, per non parlare… - FORZARO55584288 : RT @chedisagio: Diranno pure che è un matto, ma è l'unico che ha parlato di vaccini nelle scuole, piano Amaldi, Libia, green jobs, turismo.… - BartNicolotti : @giangolz @CarloCalenda Aggiungiamo con provenienza banchi governo il fatto di mettere sullo stesso piano Cina e US… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Piano **Governo: Piano e Rubbia assenti** Fortune Italia Da Casini a Monti: l’indecoroso mercato delle poltrone per salvare Conte e l’affondo di Renzi

La crisi di governo passa da Casini a Monti per terminare su Renzi. A pochi minuti dalla votazione in Senato, continuano le dichiarazioni ...

Vaccino, ritardi Pfizer: il governo rivede il piano. Le Regioni chiedono garanzie

Rivedere la distribuzione dei vaccini, rimodulando le consegne in modo che nessuna regione resti senza dosi e possa procedere con i richiami. A meno di 20 giorni dall'inizio della ...

La crisi di governo passa da Casini a Monti per terminare su Renzi. A pochi minuti dalla votazione in Senato, continuano le dichiarazioni ...Rivedere la distribuzione dei vaccini, rimodulando le consegne in modo che nessuna regione resti senza dosi e possa procedere con i richiami. A meno di 20 giorni dall'inizio della ...