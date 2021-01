Covid, cani e gatti non portano il contagio in famiglia. Lo conferma uno studio italiano (Di martedì 19 gennaio 2021) «Non esistono evidenze che gli animali da compagnia svolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo di Sars-Cov-2. Al contrario, i dati raccolti finora sembrano escludere che gli animali domestici abbiano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo del virus» responsabile di Covid-19. A tranquillizzare sulla sicurezza del rapporto con i nostri amici a quattro zampe anche in tempi di pandemia sono Anna Costagliola, ricercatrice del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali dell’università di Napoli Federico II. E poi anche Giovanna Liguori, dirigente veterinario dell’Asl di Foggia, prime firmatarie di un intervento pubblicato sulla rivista Animals. Covid, il caso dei visoni Antonio Giordano, direttore e fondatore dell’Istituto Sbarro di Philadelphia, Usa ricorda all’Adnkronos il caso dei visoni. Sotto i riflettori un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) «Non esistono evidenze che gli animali da compagnia svolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo di Sars-Cov-2. Al contrario, i dati raccolti finora sembrano escludere che gli animali domestici abbiano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo del virus» responsabile di-19. A tranquillizzare sulla sicurezza del rapporto con i nostri amici a quattro zampe anche in tempi di pandemia sono Anna Costagliola, ricercatrice del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali dell’università di Napoli Federico II. E poi anche Giovanna Liguori, dirigente veterinario dell’Asl di Foggia, prime firmatarie di un intervento pubblicato sulla rivista Animals., il caso dei visoni Antonio Giordano, direttore e fondatore dell’Istituto Sbarro di Philadelphia, Usa ricorda all’Adnkronos il caso dei visoni. Sotto i riflettori un ...

