Ashley Graham festeggia il primo compleanno del figlio: «Non riesco a ricordare la mia vita senza di te» (Di martedì 19 gennaio 2021) Ashley Graham, la modella curvy che fa impazzire l’America guarda le foto Ashley Graham festeggia il primo compleanno del suo bambino, Isaac, nato il 18 gennaio 2020, e i suoi primi dodici mesi da mamma. E per farlo, la modella plus size ha scelto un modo decisamente originale: ha dedicato al suo bambino, il primo avuto con il marito Justin Ervin, un video in cui racconta mese per mese che cosa ha imparato con un bebè al suo fianco. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 gennaio 2021), la modella curvy che fa impazzire l’America guarda le fotoildel suo bambino, Isaac, nato il 18 gennaio 2020, e i suoi primi dodici mesi da mamma. E per farlo, la modella plus size ha scelto un modo decisamente originale: ha dedicato al suo bambino, ilavuto con il marito Justin Ervin, un video in cui racconta mese per mese che cosa ha imparato con un bebè al suo fianco. Leggi anche ...

ropatrokola : RT @paul_bloemers: ashley graham by maurizio cattelan & pierpaolo ferrari for new york magazine august 2017 -

Ultime Notizie dalla rete : Ashley Graham Alva Claire, Paloma Elsesser, Ashley Graham e Jill Kortleve e la sisterhood nella moda Vogue Italia Le star a cui sono state dedicate delle bambole

Quand'è che una star diventa davvero iconica? Quando gli si dedica una bambola che riproduce alla perfezione le sue sembianze.

Precious Lee, la modella curvy che ci mostra come la sicurezza in sé può diventare bellezza autentica

Per troppo tempo ci hanno detto che le curve, le sinuosità e i corpi diversi da una taglia 38 rappresentano l’eccezione nel mondo della moda, una realtà dove le regole non scritte hanno troppe ...

Quand'è che una star diventa davvero iconica? Quando gli si dedica una bambola che riproduce alla perfezione le sue sembianze.Per troppo tempo ci hanno detto che le curve, le sinuosità e i corpi diversi da una taglia 38 rappresentano l’eccezione nel mondo della moda, una realtà dove le regole non scritte hanno troppe ...