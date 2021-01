Usa | Trump pronto a graziare 100 persone

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il presidente uscente Donaldun centinaio didomani, ultimo giorno prima dell'insediamento di Joe Biden. Lo riporta la Cnn citando tre proprie fonti, secondo le quali ieri si sarebbe svolta una riunione alla Casa Bianca per definire la lista dei beneficiari, tra i quali non ci dovrebbe essere lo stesso. Il senatore Lindsey Graham, alleato di, ha spiegato a Fox News che "in molti chiedono al presidente di perdonare" chi ha partecipato alla rivolta, ma "chiedere perdono per questesarebbe sbagliato". Escluso dalla lista sembrerebbe essere anche Julian Assange. Incerta la presenza dell'ex consigliere di, Steve Bannon. Secodno quanto rivelano fonti del Washington Post, ...