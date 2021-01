“Stamattina mi sono vergognata per lei. L’Italia non può permettersi un governo debole”, Meloni ‘strapazza’ Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un intervento duro quello di Giorgia Meloni in Aula, che ha esordito: “Avvocato Conte, Stamattina mi sono vergognata per lei, non solo per quell’aiutateci che tradiva la sua disperazione, ma per il mercimonio che ha inscenato in quest’Aula, nel tentativo di dare una profondità a quella supplica“. Meloni: “Voi la prima Repubblica la fate ampiamente rimpiangere” Nell’ambito della dichiarazione di voto, la leader di FdI ha quindi proseguito, “Ricordo quando diceva voliamo alto: con la Mastella Airlines, voi la prima Repubblica la fate ampiamente rimpiangere, perché c’erano sempre gli stessi partiti e cambiavano i presidenti del Consiglio. Adesso si vorrebbe addirittura che ci fosse sempre lo stesso presidente del Consiglio e cambiano continuamente quelli che lo sostengono. Uno sconosciuto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un intervento duro quello di Giorgiain Aula, che ha esordito: “Avvocatomiper lei, non solo per quell’aiutateci che tradiva la sua disperazione, ma per il mercimonio che ha inscenato in quest’Aula, nel tentativo di dare una profondità a quella supplica“.: “Voi la prima Repubblica la fate ampiamente rimpiangere” Nell’ambito della dichiarazione di voto, la leader di FdI ha quindi proseguito, “Ricordo quando diceva voliamo alto: con la Mastella Airlines, voi la prima Repubblica la fate ampiamente rimpiangere, perché c’erano sempre gli stessi partiti e cambiavano i presidenti del Consiglio. Adesso si vorrebbe addirittura che ci fosse sempre lo stesso presidente del Consiglio e cambiano continuamente quelli che lo sostengono. Uno sconosciuto ...

