SCUOLA/ Studenti in sciopero anti-Covid, il governo cosa dice? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come sorprendersi se gli Studenti scioperano per non entrare in classe, dopo quello che che non ha fatto il governo per la SCUOLA? Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come sorprendersi se gliscioperano per non entrare in classe, dopo quello che che non ha fatto ilper la

matteosalvinimi : Sulla base di cosa, quindi, ci dicono che ora ci sono condizioni di sicurezza per studenti e insegnanti, se non è s… - TgLa7 : #Scuola, sono circa 200 le classi di #elementari e #medie sottoposte a quarantena in #Veneto per positività di uno… - Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - luc798 : RT @matteosalvinimi: Sulla base di cosa, quindi, ci dicono che ora ci sono condizioni di sicurezza per studenti e insegnanti, se non è stat… - Mauri_Carrara : RT @matteosalvinimi: Sulla base di cosa, quindi, ci dicono che ora ci sono condizioni di sicurezza per studenti e insegnanti, se non è stat… -