Russia, Navalny arrestato al rientro a Mosca, volo dirottato all'ultimo minuto La polizia russa ha fermato il dissidente Aleksey Navalny all'arrivo in un aeroporto di Mosca, al suo ritorno in Russia dalla Germania, per la prima volta da quando era stato avvelenato l'estate scorsa. La mossa, che potrebbe vedere Navalny incarcerato per 3,5 anni per presunta violazione dei termini di una pena detentiva sospesa, rischia di suscitare un'ondata di critiche da Ovest nei confronti del presidente Vladimir Putin. Il volo sul quale viaggiava Navalny e la moglie Yulia era un low cost, Pobeda, che doveva atterrare sull' areoporto di Vnukovo (a sud ovest di Mosca) e ha concluso invece l'atterraggio sull'areoporto di Sheremetevo (a nord ovest) con un ritardo inusuale per la compagnia.

