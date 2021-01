Lombardia: Fi, 'da Moratti competenza, prepara nuovo corso' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - "Grazie all'assessore Moratti per aver voluto condividere con tutti i capigruppo le principali linee di intervento che caratterizzeranno il ‘nuovo corso' di Regione Lombardia. Il clima di collaborazione e trasparenza che si è instaurato andrà a beneficio di tutti, nell'interesse dei lombardi". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Spiace constatare - prosegue l'azzurro - che alcuni esponenti politici non perdano occasione per dar vita a polemiche strumentali e in totale malafede, senza neppure aspettare di vedere all'opera il nuovo assessore. Letizia Moratti - continua - si è appena insediata ma ha già dato prova di grande determinazione, tracciando un percorso ambizioso che porterà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - "Grazie all'assessoreper aver voluto condividere con tutti i capigruppo le principali linee di intervento che caratterizzeranno il ‘' di Regione. Il clima di collaborazione e trasparenza che si è instaurato andrà a beneficio di tutti, nell'interesse dei lombardi". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Spiace constatare - prosegue l'azzurro - che alcuni esponenti politici non perdano occasione per dar vita a polemiche strumentali e in totale malafede, senza neppure aspettare di vedere all'opera ilassessore. Letizia- continua - si è appena insediata ma ha già dato prova di grande determinazione, tracciando un perambizioso che porterà ...

