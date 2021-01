La variante brasiliana allarma gli esperti | ma c’è chi frena Gismondo | “Presto per figurare disastri”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Le mutazioni del Covid continuano a tenere alta l’attenzione della comunità scientifica. Preoccupa in particolare la, considerata da molti particolarmentente, perché capace di aggirare il sistema immunitario, anche in chi ha già sviluppato gli anticorpi. I pareri degli, però, non vanno tutti nella stessa direzione e c’è anche chi dice: “Èper prevedere”.: “Èper prevedere” È stata in particolare la microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano, Maria Rita, a sottolineare che “servono studi più approfonditi”. Quello che si sa finora dei virus mutati, infatti, “non basta a far temere effetti negativi disastrosi”. ...