Maldini | Vi spiego cosa significa essere milanista I tifosi …

(Di giovedì 9 maggio 2024) Paolo, ex capitano ed ex dirigente del Milan, ha sottolineato in un'intervistavuole dire amare i colori rossoneri. Le sue parole

cosa non ha funzionato al Milan in questa stagione? Perché la piega presa da questo campionato è stata deludente, la risposta è tra le righe delle riflessioni di Paolo Maldini sui rossoneri e non solo.Continua a leggere

Pagina 0 | Maldini, stoccata al Milan: la frase sullo scudetto dell'Inter - Pagina 0 | maldini, stoccata al Milan: la frase sullo scudetto dell'Inter - "Ho scelto di fare il dirigente in primis perché era il Milan, poi nei trentuno anni di esperienza ho avuto cose da raccontare e insegnare. Poi c’è il lavoro in sé, che è tutt’altro rispetto a ciò che ...

Maldini, stoccata al Milan: la frase sullo scudetto dell'Inter - maldini, stoccata al Milan: la frase sullo scudetto dell'Inter - "Il Psg Non ho mai detto di no, prima del Milan sono stato tre volte a Parigi e avevo dato la mia disponibilità, poi la cosa non è andata avanti; pensandoci adesso è stato un bene, sarei entrato in ...

Maldini e il Milan, amore viscerale: “Estrema passione per questi colori, ma a San Siro non vado” - maldini e il Milan, amore viscerale: “Estrema passione per questi colori, ma a San Siro non vado” - Milano, 9 maggio 2024 – “Vivo bene il presente. Per me il Milan è estrema passione: sarà sempre così, al di là delle ere che ho passato in questa società”. Paolo maldini torna a parlare e tocca innan ...