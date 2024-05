L’agente di Thiago Motta | Se De Laurentiis non vuole vincere - né Conte né Gasperini verrebbero a Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dario Canovi, procuratore di, è intervenuto a Radio Marte sul prossimo allenatore che Dedovrà scegliere per il suo Napoli: «Per il Napoli è stato un campionato deludente non certo solo per colpa della società o degli allenatori che si sono avvicendati, anche i calciatori non hanno dato ciò che ci si aspettava da loro. Il Napoli andrà rifondato? La squadra è valida. Va completata certamente, molto dipenderà anche dal sostituto di Osimhen, sarà difficile trovare un attaccante di peso come lui, ma gli azzurri ne avranno certamente bisogno. Il Chelsea offre Lukaku come contropartita per arrivare ad Osimhen? Le squadre che si possono permettere il nigeriano sono sicuramente tre, quattro club inglesi ed il Psg, di cui avevo parlato perché, vista la partenza di Mbappè, ha bisogno di un attaccante forte, di un ...