Traffico Roma del 09-05-2024 ore 12 | 30

(Di giovedì 9 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità attenzione per un incidente sulla tangenziale est code tra Nomentana e Salaria in direzione dello Stadio Olimpico per una manifestazione in programma fino alle ore 14 nei pressi del Ministero dell’Istruzione del merito chiuso viale Trastevere da via Emilio Morosini a Viale Glorioso in direzione della Stazione Trastevere a San Pietro presso l’Auditorium di via della Conciliazione oggi e domani 11 maggio in programma la quarta edizione degli Stati Generali della natalità possibili chiusure anche in via della traspontina Borgo Sant’Angelo e Piazza Adriana resta chiusa per dissesto della sede stradale via Francesco antolisei tra via Vittorio Ragusa e via Arrigo Cavalieri prevista nella serata una manifestazione dalle ore 18 alle 20 in piazza dell’esquilino possibili disagi in tutta ...

A Roma un nuovo fenomeno circola in strada: il furto del l’orologio . Ecco come avviene e quali zone sono principalmente interessate. Furto del l’orologio per le strade del Centro Storico di Roma : il momento dell’agguato (credits @Welcome To Favelas) ...

Cavalcata Sarda, da sabato 11 modifiche alla viabilità nel centro di Sassari - Cavalcata Sarda, da sabato 11 modifiche alla viabilità nel centro di Sassari - Durante il passaggio dei cavalli le vie interessate saranno temporaneamente chiuse al traffico. Per il grande evento-concerto ... in via Spano e in via roma. Stesso divieto in piazza Castello, zona ...

Venezia blindata per il G7, oggi il vertice. La rabbia dei commercianti: «Restiamo chiusi senza rimborsi e non ci hanno avvertito» - Venezia blindata per il G7, oggi il vertice. La rabbia dei commercianti: «Restiamo chiusi senza rimborsi e non ci hanno avvertito» - VENEZIA - Una Venezia blindata per il G7 dei ministri della Giustizia, a cominciare dall'area limitrofa alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista, dove l'evento avrà luogo ...