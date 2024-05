Rischio crollo | vietato avvicinarsi al faro di San Cataldo

(Di giovedì 9 maggio 2024). I residenti, i runner, i bagnanti e i frequentatori abituali di Sansono avvisati: meglio tenersi a distanza di sicurezza dal muro che circonda il. Anzi, in...

In Giappone sta accadendo uno sconvolgimento demografico preoccupante. Negli ultimi 30 anni infatti circa il 40% dei piccoli comuni Giappone si rischiano di scomparire. La motivazione è il calo della popolazione femminile in età fertile. ...

A distanza di venti giorni dall’ultimo crollo , sono necessari dei controlli sui platani a rischio . Ospedale Umberto I Roma – www.ilcorrieredellacittà.com Policlinico “sotto osservazione” per rischio caduta Alberi pericolanti. L’operazione ha ...

I residenti, i runner, i bagnanti e i frequentatori abituali di San Cataldo sono avvisati: meglio tenersi a distanza di sicurezza dal muro che circonda il faro . Anzi, in realtà,...

Falesia di Camogli a rischio crollo, bus turistici limitati a una corsia - Falesia di Camogli a rischio crollo, bus turistici limitati a una corsia - Camogli – Una corsia sola, quella a monte di via Ruffini, per i pullman granturismo che tra sabato e domenica arriveranno a Camogli per partecipare alla festa di San Fortunato e alla Sagra del Pesce.

Le azioni di questa azienda sono crollate di 1/3 in una sola seduta! - Le azioni di questa azienda sono crollate di 1/3 in una sola seduta! - Tripadvisor, piattaforma dei viaggi online, ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre con un notevole aumento dell'utile per azione rettificato (EPS) di 0,12 dollari, superando il conse ...

Alpitronic, vigili del fuoco ancora sul posto - Alpitronic, vigili del fuoco ancora sul posto - A 24 ore dallo scoppio del grande rogo all'Alpitronic di Bolzano i vigili del fuoco sono ancora sul posto per monitorare la situazione e spegnere eventuali focolai. (ANSA) ...