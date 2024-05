Sampdoria - arrestati 6 ultras dopo gli scontri con i tifosi del Genoa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) La polizia di Genova ha arrestato seidellain seguito all’aggressione in un bar di Nervi e agli incidenti con le forze dell’ordine. Dei sei, che hanno dai 30 ai 41 anni, quattro sono ritenuti responsabili dell’aggressione con armi da taglio ai danni di un tifosono e di un suo collega di lavoro (prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni). Gli altri due sono stati invece protagonisti degliingaggiati contro le forze dell’ordine – presenti al fine di evitare contatti con la tifoseria rivale – nei pressi di via Tolemaide. I sei sono stati portati in carcere con l’accusa di resistenza, rissa aggravata, lancio di materiali pericolosi, travisamento e lesioni. SportFace.