Hilary Duff mamma per la quarta volta | sui social il racconto del parto in acqua

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il 3 maggio 2024 è venuta al mondo Townes Meadow Bair, lafiglia di, la terza con il marito, il musicista Matthew Koma. L’attrice 36enne ha dato l’annuncio con un emozionante post su Instagram, dove ha raccontato l’esperienza delindi nuovo: è arrivato il quarto bebè “Sono mesi che sogno di tenerti tra le mie braccia e gli ultimi 5 giorni in cui ti ho conosciuta, fissandosi e annusandoti sono stati momenti di pura magia. Ti amiamo tutti come se fossi qui da sempre bellezza”: con queste parole,ha presentato suiTownes Meadow Bair, la suabambina, nata lo scorso 3 maggio. Visualizza questo post ...

(Adnkronos) – Hilary Duff è diventata mamma per la quarta volta . Ad annunciarlo è la stessa artista che sui suoi canali social condivide qualche scatto in bianco e nero del parto in acqua. La bambina si chiama Townes Meadow Bair ed è nata il 3 ...

Roma, 8 maggio 2024 – Hilary Duff, la 36enne attrice americana che ha interpretato Lizzie McGuire, è diventata mamma per la quarta volta. La nascita della bambina, avvenuta il 3 maggio, è stata immortalata da alcune foto in bianco e nero, postate ...

Hilary Duff è diventata mamma per la quarta volta: «Per mesi ho sognato di stringerti tra le mie braccia». L'attesa e il parto in acqua - hilary duff è diventata mamma per la quarta volta: «Per mesi ho sognato di stringerti tra le mie braccia». L'attesa e il parto in acqua - hilary duff è diventata mamma per la quarta volta. Lei e il marito Matthew Koma hanno dato il benvenuto al mondo al loro bambino, Townes Meadow ...

Hilary Duff annuncia la nascita della terza figlia con le straordinarie immagini del parto in acqua! [FOTO] - hilary duff annuncia la nascita della terza figlia con le straordinarie immagini del parto in acqua! [FOTO] - Tutti la amano come se fosse sempre stata lì con loro. Sulla pagina personale, hilary duff ha condiviso delle adorabili immagini in bianco e nero del parto, avvenuto in acqua. Ormai da tempo era noto ...

Hilary Duff diventa mamma: il parto in acqua e le foto sui social - hilary duff diventa mamma: il parto in acqua e le foto sui social - Aveva promesso di tornare sui social a parlare della sua bimba solo quando sarebbe nata, e così è stato. Nelle scorse ore hilary duff è diventata mamma per la quarta volta. Il nome scelto per la ...