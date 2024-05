Elezioni Casapulla | Paolo Esposito in campo con Noi ci siamo di Ferdinando Bosco

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 9 maggio 2024). Assessore comunale al Bilancio e Tributi per due anni,si prepara a scendere inalle imminentidinella lista ‘Noi ci’, capeggiata dal candidato sindaco. Coinvolto in numerose attività volte alla crescita e allo sviluppo della comunità,spiega le motivazione che lo hanno spinto ad impegnarsi in prima persona: «Ho scelto di candidarmi nella lista ‘Noi ci’ perché condivido pienamente la visione e gli obiettivi di, persona determinata, competente, con una enorme esperienza alle spalle e una forte vocazione al servizio pubblico. Credo – continua – che sia il momento di ...