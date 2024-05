Locarno 2024 | in arrivo un nuovo premio - il Letterboxd Piazza Grande Award

(Di giovedì 9 maggio 2024) IlFilm Festival annuncia la nascita deldedicato ai nuovi lungometraggi presentati in agosto in. La 77esima edizione delFilm Festival inaugurerà una partnership con il social network per cinefiliper undedicato ai nuovi lungometraggi presentati in agosto in. Negli ultimi dieci annisi è confermato come la principale piattaforma social per cinefili in cui catalogare le proprie abitudini di visione, creare liste, recensire film vecchi e nuovi e interagire con appassionati di tutto il mondo. IlFilm Festival è ...

