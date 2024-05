Kaspersky: un incidente informatico su tre è causato da ransomware - kaspersky: un incidente informatico su tre è causato da ransomware - Milano, 9 maggio 2024. La nuova ricerca di kaspersky, in vista dell’International Anti-ransomware Day, che ricorre il 12 maggio, rileva una tendenza preoccupante nel panorama globale della cybersecuri ...

UAE bank fraud: Criminals increasingly focusing on contactless transactions - UAE bank fraud: Criminals increasingly focusing on contactless transactions - Abu Dhabi resident Nadeen Awwad encountered a case of fraud involving her First Abu Dhabi Bank credit card on April 6. Three unauthorised contactless payments totalling about Dh10,500 ($2,859) were ...

Ransomware Attacks are Up, but Profits are Down: Chainalysis - ransomware Attacks are Up, but Profits are Down: Chainalysis - In the ever-evolving world of ransomware, it’s getting easier for threat groups to launch attacks – as evidence by the growing number of incidents – but ...