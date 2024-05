Una terribile fatalità Tragedia davanti ai genitori - il piccolo Santo muore a 11 anni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dolore a Torre del Greco durante i funerali diVirgi, il bambino di soli 11morto la scorsa settimana dopo essere soffocato da un boccone di pizza mentre era a tavola con la sua famiglia. Sulla bara diuno striscione con la scritta: “Resterai sempre nei nostri cuori.sei eresterai”, si leggeva sullo striscione fatto per ricordare la piccola vittima. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e un delicato intervento chirurgico, il bambino non è sopravvissuto. Come ricostruiscono i quotidiani locali, l’undicenne era seduto a tavola a casa, insieme ai, e stava mangiando una pizza, quando qualcosa – verosimilmente un pezzo di cornicione o di mozzarella – gli si è bloccato in gola. “Strani dolori alla gamba”. Davide ...

