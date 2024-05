Enrico Mentana si scusa con i telespettatori e rifiuta il Tapiro con il pannolone

Enrico Mentana chiude la polemica con Lilli Gruber Caso chiuso: Enrico Mentana spegne la polemica con Lilli Gruber in seguito all’intervento di La7 che in un comunicato aveva parlato di “rispetto reciproco” e nei “confronti ...

Non ci sta Enrico Mentana a passare per “incontinente”. L‘accusa, lanciata da Lilli Gruber durante la sua trasmissione lunedì sera, ha scatenato la reazione del direttore del Tg La7 che ha innescato una polemica che gli è valsa un Tapiro d’Oro a ...

Tapiro d’Oro con pannolone a Enrico Mentana: “Non me lo merito. Io incontinente Sarebbe difficile fare maratone tv di 20 ore se lo fossi” - Tapiro d’Oro con pannolone a enrico mentana: “Non me lo merito. Io incontinente Sarebbe difficile fare maratone tv di 20 ore se lo fossi” - Non ci sta enrico mentana a passare per “incontinente”. L ‘accusa, lanciata da Lilli Gruber durante la sua trasmissione lunedì sera, ha scatenato la reazione del direttore del Tg La7 che ha innescato ...

''Quell'optional è più adatto ad altri'': Enrico Mentana rifiuta il Tapiro d'Oro col pannolone dopo lo scontro con la Gruber - ''Quell'optional è più adatto ad altri'': enrico mentana rifiuta il Tapiro d'Oro col pannolone dopo lo scontro con la Gruber - ''Quell'optional è più adatto ad altri'': enrico mentana rifiuta il Tapiro d'Oro col pannolone dopo lo scontro con la Gruber ...

La vicenda Mentana-Gruber si conclude con un lieto fine: “Non accusiamo nessuno, buon divertimento” - La vicenda mentana-Gruber si conclude con un lieto fine: “Non accusiamo nessuno, buon divertimento” - enrico mentana mette la parola fine allo scontro di questi giorni con la collega Lilli Gruber: "Non accusiamo nessuno, non vogliamo essere accusati, buon divertimento". Il direttore di TG La7, enrico ...