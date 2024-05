Dipendenti insoddisfatti - boom di agenzie di ‘dimissioni’ in Giappone

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Società come ExitInc si occupano dell'addio al posto dei lavoratori, alcuni lasciano già al primo giorno Nel post-Covid le 'grandi dimissioni' sembravano essere la cosa più naturale del mondo. Ma non tutti sembrano in grado di affrontare lo stress di questa partenza. Almeno in, a giudicare dalla fortuna dicome ExitInc, che si