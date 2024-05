Roma | loro ballano in discoteca - lui gli ruba le collane d’oro Fermato un 26enne

(Di giovedì 9 maggio 2024) Serie di furti indurante la serata acinqueprima di essere bloccato dalla sicurezza del locale. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri. I Carabinieri intervenuti presso la– (ilcorrieredellacitta.com)I Carabinieri della StazioneCasal Bertone hanno arrestato undi Napoli, residente nel rione Parco Verde a Caivano (NA), con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto con strappo. La scorsa notte, il personale addetto alla sicurezza di unain via di Portonaccio ha richiesto l’intervento dei Carabinieri perché, poco prima, aveva bloccato l’indagato indicato da alcuni avventori come responsabile di diversi ...

Una Ragazza di 21 anni , Sara Romano , è stata investita e uccisa a Napoli all'alba di domenica 5 maggio da un'auto pirata in via Cattolica, una strada di collegamento tra...

Una Ragazza di 21 anni , Sara Romano , è stata investita e uccisa a Napoli all'alba di domenica 5 maggio da un'auto pirata in via Cattolica, una strada di collegamento tra...

Strappa catenine d’oro dal collo di giovani in discoteca, arrestato 26enne - Strappa catenine d’oro dal collo di giovani in discoteca, arrestato 26enne - I Carabinieri della Stazione roma Casal Bertone hanno arrestato un 26enne di Napoli, residente nel rione Parco Verde a Caivano (NA), con precedenti, ...

Vai in discoteca e ti rubano i gioielli. Ecco come agiscono i ladri d'oro - Vai in discoteca e ti rubano i gioielli. Ecco come agiscono i ladri d'oro - La scorsa notte, il personale addetto alla sicurezza di una discoteca in via di Portonaccio ha richiesto l’intervento dei Carabinieri perché, poco prima, aveva bloccato l’indagato indicato da alcuni ...

Roma, agguato al Quarticciolo, 22enne in carcere – Video - roma, agguato al Quarticciolo, 22enne in carcere – Video - Su delega della Procura della Repubblica di roma, i Carabinieri della Compagnia di roma Casilina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in ...