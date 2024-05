Più soldi a dipendenti - fornitori e concessionari Ecco la terza via di Toyota

(Di giovedì 9 maggio 2024) Come Olof Palme, il primo ministro svedese vittima un attentato nel 1986, Koji Sato, il 54enne amministratore delegato del gruppoin carica da un anno, cerca la “via”, quella che incrocia gli interessi capitalistici con i principi socialisti. Subentrato al pronipote del fondatore nella primavera del 2023, Sato ha presentato il miglior bilancio della storia del gruppo per fatturato (277,3 miliardi di euro, +45%), utile netto (30,3, quasi +50%), produzione (11,21 milioni, +4,5%) e volumi di vendita (11,09 milioni di veicoli, +5%). Solo che invece che promettere ulteriori numeri da capogiro, il top manager ha stabilito che è giunto il momento di riconoscere chi ha contribuito al conseguimento di questi risultati. Ha anche anticipato che i margini del prossimo esercizio, che nell’anno fiscale nipponico vanno da aprile a marzo, subiranno una ...

