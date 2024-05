Foggia - Canonico conferma disimpegno | Lascio il club gratis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nicola, attuale socio di riferimento della società calcio1920, anche dopo l’incontro con la sindaca della città Maria Aida Episcopo,il suo totale. La prima cittadina aveva chiesto al presidente, alla luce della scadenza ravvicinata del termine per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Lega Pro, di scongiurare un epilogo che sarebbe deleterio per la società stessa, la squadra, i tifosi e la città tutta. “Se le quote non venissero rilevate, non procederò all’iscrizione delalla stagione sportiva 2024/25 della Lega Pro, salvo immediati interventi finanziari da parte del socio di minoranza Map Consulting srl che fa capo alla dottoressa Maria Assunta Pintus”, ha ribadito, aggiungendo che le quote ...