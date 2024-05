Lazio - decise le date del ritiro ad Auronzo di Cadore

Per il diciassettesimo anno di fila il ritiro estivo della Lazio sarà ad Auronzo di Cadore . Dopo una telenovela durata mesi e un accordo che...

La buona prestazione contro la Roma potrebbe portare un po’ di sereno all’interno dello spogliatoio azzurro: negli ultimi giorni, però, la squadra si è spaccata in due. Il Napoli mastica amaro dopo il pareggio contro la Roma. Gli azzurri , infatti, ...

Oltre 50 richieste di risarcimento e numerosi casi avversi. Dopo aver ammesso che il vaccino ha correlazioni con alcuni casi di trombosi , AstraZeneca ritira il proprio vaccino dal mercato UE Pochi giorni fa AstraZeneca aveva per la prima volta ...

Lazio, Rovella fuori dal progetto: ma nel 2025 costerà 17 milioni - Il centrocampista della lazio non sembrerebbe rientrare nei piani di Igor Tudor. L'ex bianconero costerà alle casse biancocelesti ben 17 milioni. Con l'arrivo di Igor Tudor, le ge ...

Camila Giorgi, l'ultimo mistero sul ritiro. Una carriera tra liti, scandali e una famiglia ingrombrante - Il Corsera: il ritiro è un mistero. Né lei né la sua famiglia rispondono al telefono alla Wta. Rinviata a giudizio per false certificazioni Covid Camila Giorgi si è cancellata dal protocollo ...

L'analisi di Monaco: "Camila Giorgi un'incompiuta, non aveva il fuoco dentro. Arnaldi si sente un futuro campione" - La tennista Camila Giorgi non si è solo ritirata dalla Wta. La sportiva che era arrivata fino al numero 26 della classifica mondiale femminile si è cancellata dal protocollo antidoping dal 7 maggio. L ...