Internazionali d’Italia Roma 2024 | Vavassori sconfitto in due set da Koepfer al primo turno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Andreaè statoda Dominiknel match valido per ildegli. Non è andato come sperato il debutto in main draw al Foro Italico per il tennista piemontese, che si è inchinato al più quotato avversario con il punteggio di 6-4 6-3. Non mancano però i rimpianti visto che nelset l'azzurro era avanti di un break, mentre nel secondo ha avuto svariate chance (tre palle break, in due turni di risposta differenti) per ricucire il gap e ristabilire la parità. Alla lunga, tuttavia, la maggiore esperienza diha fatto la differenza e, dopo un'ora e mezza di gioco, è stato il tedesco a qualificarsi per il ...