Alberto Tomba dopo scomparsa del papà | Grazie per il conforto alla mia famiglia

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Ci vuole qualcosa di più di un sempliceper contraccambiare tutto ilche tantissima gente ha voluto testimoniaremia, in questi giorni, da quando se n’è andato”. Così, con mamma Maria Grazia al fianco, a poche ore dai funerali diFranco. “Era il 4 maggio, quandose n’è andato, il giorno in cui si celebra la discesa della Madonna a San Luca – ha sottolineato l’ex fuoriclasse azzurro in una nota della Fisi – Io, mia mamma e i miei fratelli Alessia e Marco, siamo rimasti sorpresi da quanto affetto e vicinanza moltissima gente ci ha dimostrato con messaggi e telefonate. Mioha fatto tanto e negli anni d’oro mi è sempre stato vicino, ora la gente lo ricorda ...

(Adnkronos) – E’ morto oggi Franco Tomba , padre di Alberto . Persona molto riservata, Franco Tomba è sempre rimasto dietro le quinte, ma è stato uno dei protagonisti di una lunga stagione degli sport invernali, non solo per essere genitore di una ...

