Tumori | Mattarella - ' Race for the Cure per far correre ricerc - terapie e prevenzione' 2

Incontro al Quirinale in vista della “Race for the Cure” - Incontro al Quirinale in vista della “race for the cure” - Sarà il Presidente Mattarella a presiedere la 25esima edizione della race nella Capitale domenica 12 maggio. Oggi al Circo Massimo l’apertura del Villaggio della Salute, anticipata dal saluto del Capo ...

Un fine settimana pieno di gare - Un fine settimana pieno di gare - Pista, trail e strada, per un fine settimana intenso di Sport nel Lazio: sabato 11 maggio in pista a Colleferro con la 4ª prova del Trofeo Decathlon Cup; la domenica a Rocca di Papa con il Trail delle ...

Nozze d'argento per la Race for the Cure - Nozze d'argento per la race for the cure - Al via, da oggi, la 25’ edizione della manifestazione per la lotta al tumore al seno. Domenica si passeggia o si corre, per la prima volta anche una gara competitiva ...