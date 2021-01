Imparare la storia è più facile con l’app LineTime (Di lunedì 18 gennaio 2021) Conoscere la storia è un gioco grazie all’app LineTime, creata dalla startup Garycom: tra i punti di forza la capacità di Imparare divertendosi Tutto è partito da un passatempo estivo: zio e nipote, al mare, scrivono su bigliettini di carta 32 avvenimenti storici divertendosi poi a disporli in ordine cronologico. Da lì l’escalation è stata continua: prima la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Conoscere laè un gioco grazie al, creata dalla startup Garycom: tra i punti di forza la capacità didivertendosi Tutto è partito da un passatempo estivo: zio e nipote, al mare, scrivono su bigliettini di carta 32 avvenimenti storici divertendosi poi a disporli in ordine cronologico. Da lì l’escalation è stata continua: prima la… L'articolo Corriere Nazionale.

MariaCo12345 : @dvrgrz Ci sono ancora troppe ingiustizie nel mondo. I libri di storia avrebbero dovuto insegnare agli uomini a non… - News24_it : RT @michi12127: @fattoquotidiano Ho letto vari commenti a proposito di quanto deciso dalla Signora Segre, probabilmente la sua storia non è… - michi12127 : @fattoquotidiano Ho letto vari commenti a proposito di quanto deciso dalla Signora Segre, probabilmente la sua stor… - kipikasza : RT @CMVenezia: Ci sono luoghi dove se anche sei da solo non sarai mai solo. La Biblioteca Marciana a San Marco è uno di questi. Tra le più… - AComparelli : RT @CMVenezia: Ci sono luoghi dove se anche sei da solo non sarai mai solo. La Biblioteca Marciana a San Marco è uno di questi. Tra le più… -

Ultime Notizie dalla rete : Imparare storia Posti di Terapia Intensiva Avezzano: "Imparare dalla storia" Info Media News Imparare la storia è più facile con l’app LineTime

Conoscere la storia è un gioco grazie all’App LineTime, creata dalla startup Garycom: tra i punti di forza la capacità di imparare divertendosi Tutto è partito da un passatempo estivo: zio e nipote, ...

Marina di Camerota, la storia di Gesù Tranchino: pescatore di bellezze

di Luigi Martino Il suo nome, fin da bambino, non gli ha mai concesso di passare inosservato a persone, nè tantomeno a luoghi. Gesù Tranchino è nato con il mare nelle vene. Dopo 55 anni a bordo di un ...

Conoscere la storia è un gioco grazie all’App LineTime, creata dalla startup Garycom: tra i punti di forza la capacità di imparare divertendosi Tutto è partito da un passatempo estivo: zio e nipote, ...di Luigi Martino Il suo nome, fin da bambino, non gli ha mai concesso di passare inosservato a persone, nè tantomeno a luoghi. Gesù Tranchino è nato con il mare nelle vene. Dopo 55 anni a bordo di un ...