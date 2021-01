Governo, dalla Camera via libera alla fiducia (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti ha votato la fiducia al Governo, sulla risoluzione presentata dalla maggioranza, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il voto si è svolto con chiama per appello nominale con voto palese. La maggioranza richiesta era di 291 voti, visto che hanno partecipato al voto 580 parlamentari.“Il mio appello è molto chiaro: c’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro Paese più moderno, a completare tante riforme messe in cantiere. Abbiamo bisogno di realizzare la transizione verde, di perseguire la transizione digitale, di affrontare tutte quelle diseguaglianze vecchie e nuove”, ha sottolineato il premier Conte nel corso della replica alla Camera. “La forza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Aula dellacon 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti ha votato laal, sulla risoluzione presentatamaggioranza, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il voto si è svolto con chiama per appello nominale con voto palese. La maggioranza richiesta era di 291 voti, visto che hanno partecipato al voto 580 parlamentari.“Il mio appello è molto chiaro: c’è un progetto politico preciso che mira a rendere il nostro Paese più moderno, a completare tante riforme messe in cantiere. Abbiamo bisogno di realizzare la transizione verde, di perseguire la transizione digitale, di affrontare tutte quelle diseguaglianze vecchie e nuove”, ha sottolineato il premier Conte nel corso della replica. “La forza di ...

