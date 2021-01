DITTATURA COVID – INIZIA LA SLOVACCHIA, TEST OBBLIGATORIO PER POTER LAVORARE (Di lunedì 18 gennaio 2021) Gli slovacchi non potranno andare a LAVORARE o fare un viaggio a meno che non risultino negativi al COVID-19. La regola entrerà in vigore la prossima settimana, con Bratislava che spera di accelerare i TEST per allora.Il piano è suddiviso in due fasi. Il primo, che INIZIA lunedì e durerà una settimana, vedrà gli slovacchi “assembrarsi” per TEST COVID-19 di massa, saranno coinvolti i siti di TEST regolari e mobili, per eseguire un TEST dell’antigene o un TEST PCR.Da mercoledì prossimo, 27 gennaio, gli slovacchi che non sono riusciti a ottenere i risultati dei TEST che dimostrano di non essere infetti saranno effettivamente confinati nelle loro case. Attività di routine come recarsi al lavoro, andare a piedi ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Gli slovacchi non potranno andare ao fare un viaggio a meno che non risultino negativi al-19. La regola entrerà in vigore la prossima settimana, con Bratislava che spera di accelerare iper allora.Il piano è suddiviso in due fasi. Il primo, chelunedì e durerà una settimana, vedrà gli slovacchi “assembrarsi” per-19 di massa, saranno coinvolti i siti diregolari e mobili, per eseguire undell’antigene o unPCR.Da mercoledì prossimo, 27 gennaio, gli slovacchi che non sono riusciti a ottenere i risultati deiche dimostrano di non essere infetti saranno effettivamente confinati nelle loro case. Attività di routine come recarsi al lavoro, andare a piedi ...

I bricconi, circondantisi da magnificanti e guitte parole, saettanti nel cielo alla ricerca di oggettive e comprensibili giustificazioni, affondano la spada nelle carni dolorose degli italiani. p ( ...

Stefania Craxi: ricorda papà Bettino a 21 anni dalla morte

di Salvatore Di Bartolo – Il 19 gennaio del 2000, poco più di un mese prima di compiere sessantasei anni, Bettino Craxi si spegneva nella sua casa di Hammamet stroncato da un arresto cardiaco. Con la ...

