'Blue Monday', è oggi il giorno più triste dell'anno - I consigli per combattere la malinconia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come ogni anno si ripropone il 'Blue Monday', cioè il giorno più triste di tutto l'anno . La temutissima ricorrenza, che cade sempre il terzo lunedì di gennaio, nasce nel 2005 da un'idea del dottor ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come ognisi ripropone il '', cioè ilpiùdi tutto l'. La temutissima ricorrenza, che cade sempre il terzo lunedì di gennaio, nasce nel 2005 da un'idea del dottor ...

Agenzia_Ansa : Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell’anno. I metodi per contrastare tristezza e mal… - ilpost : Su molti giornali potreste aver letto che oggi è 'il giorno più triste dell'anno'. Non è vero, naturalmente. Qui sp… - Corriere : Oggi è Blue Monday, il giorno più triste dell’anno: come è nato (e perché in realtà non esiste) - RumoreMagazine : RT @NicholasD_Altea: Oggi dicono sia il #BlueMonday. Per Lost In YouTube, un estratto video in cui #PeterHook (all’epoca ancora nei New Ord… - ilmegafono : RT @Masse78: Dopo quello che abbiamo vissuto, oggi dovrebbe essere il “Blue Monday” il giorno più triste dell’anno: AHAHAHAHAHAHAHAHAHA.… -