Sfera Ebbasta non si ferma: ecco quanti record ha battuto il suo album “Famoso” (Di domenica 17 gennaio 2021) La scalata di Sfera Ebbasta non accenna a fermarsi; il suo ultimo album “Famoso” non vuole proprio muoversi dal primo posto nelle classifiche Un vero e proprio successo quello di “Famoso” che si conferma uno degli album più interessanti dell’ultimo periodo. In Italia, infatti, l’ultima fatica del famosissimo rapper classe 1992 continua a mietere successi. ecco la classifica ufficiale rilasciata da FIMI che consegna a “Famoso” un nuovo, incredibile, traguardo. Sfera Ebbasta veramente indispensabile: è il numero uno di questa settimana (fonte: profilo ufficiale Instagram)Era solo il 20 Novembre del 2020 quando Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, ... Leggi su instanews (Di domenica 17 gennaio 2021) La scalata dinon accenna arsi; il suo ultimo” non vuole proprio muoversi dal primo posto nelle classifiche Un vero e proprio successo quello di “” che si conuno deglipiù interessanti dell’ultimo periodo. In Italia, infatti, l’ultima fatica del famosissimo rapper classe 1992 continua a mietere successi.la classifica ufficiale rilasciata da FIMI che consegna a “” un nuovo, incredibile, traguardo.veramente indispensabile: è il numero uno di questa settimana (fonte: profilo ufficiale Instagram)Era solo il 20 Novembre del 2020 quando, al secolo Gionata Boschetti, ...

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Sfera Ebbasta & J Balvin - Baby - 126gian : sfera ebbasta nero?? ripeto sfera ebbasta nero?? - luisbarry_ : amici se criticate la canna di Zayn perché non vi lamentate dei testi di sfera ebbasta e i suoi amichetti che parla… - RadioNovesei96 : Now OnAir: Sfera Ebbasta - Hollywood (feat. Diplo) - La Forza della Radio - RadioGemini1 : Ora in onda: Sfera Ebbasta - Gelosi -