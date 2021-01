Covid e scuola: riunione urgente Cts sulla riapertura delle superiori e rinvio didattica in presenza (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del governo si vedranno a breve per una riunione urgente sulla scuola. Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, ha convocato i tecnici per avere un parere sul ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori (al 50%) e su un eventuale rinvio della didattica in presenza. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del governo si vedranno a breve per una. Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, ha convocato i tecnici per avere un parere sul ritorno in classe degli studentiscuole(al 50%) e su un eventualedellain

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del governo si vedranno a breve per una riunione urgente sulla scuola. Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, ha convocato ...

