Corsico Pirata della strada travolge coppia | morto Renato Fabbi

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 17 gennaio 2021) Drammatico incidente a, nel Milanese., 60 anni, èe la moglie di 59 anni è rimasta ferita dopo che l’automobile su cui viaggiavano è stata travolta da un altro veicolo arrivato ad alta velocità dopo avere ignorato uno stop. Ilè poi fuggito senza prestare soccorso. In base a quanto riferito dai Carabinieri dila Bmw al momento non meglio identificata, proveniente da via Vittorio Veneto, ha attraversato l’incrocio ad alta velocità e ignorando la segnaletica, impattando contro la Fiat 600 dei due coniugi. Alcuni residentizona hanno sentito il rumore dello schianto e chiamato i soccorsi. Pernon c’è stato niente da fare. ...