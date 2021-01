Chloe Zhao: sceneggiatrice di Eternals della Marvel (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ un periodo particolarmente prolifico e pieno di soddisfazioni per Chloe Zhao. il suo Nomadland, è in corsa per la nomination a miglior film, regia e attrice protagonista. Adesso Chloe Zhao, regista di The Rider e dell’acclamato Nomadland vincitore del Leone D’oro a Venezia, ha dato il suo contributo per la stesura della sceneggiatura del nuovo attesissimo film Marvel Eternals. E’ confermata la collaborazione di Chloe Zhao con la Marvel? In un’intervista con la giornalista Margaret Gardiner, Chloe Zhao ha rivelato che gli è stata offerta la possibilità di partecipare alla scrittura di Eternals, sottolineando che i credits non sono stati ancora aggiornati. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ un periodo particolarmente prolifico e pieno di soddisfazioni per. il suo Nomadland, è in corsa per la nomination a miglior film, regia e attrice protagonista. Adesso, regista di The Rider e dell’acclamato Nomadland vincitore del Leone D’oro a Venezia, ha dato il suo contributo per la stesurasceneggiatura del nuovo attesissimo film. E’ confermata la collaborazione dicon la? In un’intervista con la giornalista Margaret Gardiner,ha rivelato che gli è stata offerta la possibilità di partecipare alla scrittura di, sottolineando che i credits non sono stati ancora aggiornati. ...

