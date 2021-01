“No al prolungamento del Grande Fratello Vip”: il web si ribella e chiede lo stop del reality, accusandolo di… (Di venerdì 15 gennaio 2021) Guai in vista per il Grande Fratello Vip 5? Questa mattina, infatti, è stato portato in trend su Twitter l’hashtag #NOALprolungamentoGF accompagnato ad un altro hashtag che urla #NOALLAVIOLENZAPSICOLOGICAALGF. Secondo gli utenti e il pubblico del reality, infatti, gli autori starebbero portando all’esasperazione i concorrenti. I più attenti, infatti, avrebbero notato che nel confessionale avverrebbe una vera e propria strage a livello psicologico, come recita questo tweet: Stefania ha ammesso che la regia voleva metterla contro Tommaso. Giulia è stata istigata dalla regia contro Tommaso per delle battute: ieri è entrata in confessionale felice, è uscita e ha avuto una crisi di pianto. Pierpaolo ha ammesso che il confessionale lo aveva bloccato dentro e non voleva farlo uscire. Lui aveva la testa che gli scoppiava ... Leggi su trendit (Di venerdì 15 gennaio 2021) Guai in vista per ilVip 5? Questa mattina, infatti, è stato portato in trend su Twitter l’hashtag #NOALGF accompagnato ad un altro hashtag che urla #NOALLAVIOLENZAPSICOLOGICAALGF. Secondo gli utenti e il pubblico del, infatti, gli autori starebbero portando all’esasperazione i concorrenti. I più attenti, infatti, avrebbero notato che nel confessionale avverrebbe una vera e propria strage a livello psicologico, come recita questo tweet: Stefania ha ammesso che la regia voleva metterla contro Tommaso. Giulia è stata istigata dalla regia contro Tommaso per delle battute: ieri è entrata in confessionale felice, è uscita e ha avuto una crisi di pianto. Pierpaolo ha ammesso che il confessionale lo aveva bloccato dentro e non voleva farlo uscire. Lui aveva la testa che gli scoppiava ...

choriflettutoo : RT @destructibless: Comunque le urla di oggi sono la conferma che il gf controlla anche queste. È impensabile che nessuno dica loro del pro… - antonella_dell : È tutta la mattina che c'è la musica in giardino, avranno paura che qualcuno urla fuori del prolungamento!!! #tzvip… - Chiara_mnf : Non credo mandino Francesco ad avvisarli del prolungamento perché se lo porterebbe via tutti #tzvip - foddiga : RT @destructibless: Comunque le urla di oggi sono la conferma che il gf controlla anche queste. È impensabile che nessuno dica loro del pro… - daisyoxeye_ : Molto carino che continuiate ad urlare cose carine e di supporto ai ragazzi, ma del cazzo di prolungamento quando l… -

Ultime Notizie dalla rete : prolungamento del Scuola. Il Tar accoglie il ricorso contro il prolungamento della Dad in Emilia Romagna La Nuova Ferrara Grande Fratello Vip, Zorzi scopre il prolungamento: 'Non sanno quando è la finale'

Tommaso Zorzi dopo essere venuto a conoscenza di un nuovo prolungamento del GF Vip, ha sbottato: 'Non si può stare in un posto del genere'.

Gf Vip, slitta ancora la data della finale e Twitter si ribella: “No al prolungamento”

Ma sembra proprio che la finale, inizialmente fissata per l’8 febbraio, sia destinata ancora una volta a slittare alla fine del mese. Leggi anche–>Gf Vip, Caso Zelletta/Natalia: Dayane lancia bomba su ...

Tommaso Zorzi dopo essere venuto a conoscenza di un nuovo prolungamento del GF Vip, ha sbottato: 'Non si può stare in un posto del genere'.Ma sembra proprio che la finale, inizialmente fissata per l’8 febbraio, sia destinata ancora una volta a slittare alla fine del mese. Leggi anche–>Gf Vip, Caso Zelletta/Natalia: Dayane lancia bomba su ...