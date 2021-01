Indonesia, terremoto nell’isola di Sulawesi: oltre 30 morti e centinaia di feriti (Di venerdì 15 gennaio 2021) In Indonesia, nell’isola di Sulawesi, si è registrato un terremoto di magnitudo 6.2. Il tragico bilancio di morti e feriti è destinato a salire. (Twitter)Sono almeno 35 i morti e oltre 600 i feriti provocati dal violento sisma di magnitudo 6.2 che ha colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi. Il terremoto è stato registrato alle ore 2:28 in Indonesia, corrispondenti alle 19.28 italiane, a una profondità di 10 chilometri e con l’epicentro a sei chilometri dal distretto di Majene. Secondo quanto riferito dai soccorritori il bilancio rischia di aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore: numerose persone si trovano ancora sotto le macerie degli edifici ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Indi, si è registrato undi magnitudo 6.2. Il tragico bilancio diè destinato a salire. (Twitter)Sono almeno 35 i600 iprovocati dal violento sisma di magnitudo 6.2 che ha colpito l’isolana di. Ilè stato registrato alle ore 2:28 in, corrispondenti alle 19.28 italiane, a una profondità di 10 chilometri e con l’epicentro a sei chilometri dal distretto di Majene. Secondo quanto riferito dai soccorritori il bilancio rischia di aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore: numerose persone si trovano ancora sotto le macerie degli edifici ...

