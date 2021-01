CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 15 GENNAIO: CALO DRASTICO DEL TASSO DI POSITIVITÀ (Di venerdì 15 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DEL CORONAVIRUS Diminuiscono i contagi da CORONAVIRUS ma aumentano i tamponi. Di conseguenza, diminuisce drasticamente il TASSO di POSITIVITÀ: 5,9% (-4,8% rispetto a ieri). L’aumento del numero di tamponi ed il conseguente crollo del TASSO di POSITIVITÀ è attribuibile al conteggio dei tamponi di tipo “rapido” in aggiunta a quelli “molecolari”. GLI AGGIORNAMENTI In 24h 16.146 positivi su 273.506 test effettuati. Rispettivamente, +1.100 infetti e +112.921 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 14 GENNAIO. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -35. Scende anche il numero dei ricoveri, -269 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 18.979 (-1.136 rispetto ai dati del 14 ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DELDiminuiscono i contagi dama aumentano i tamponi. Di conseguenza, diminuisce drasticamente ildi: 5,9% (-4,8% rispetto a ieri). L’aumento del numero di tamponi ed il conseguente crollo deldiè attribuibile al conteggio dei tamponi di tipo “rapido” in aggiunta a quelli “molecolari”. GLI AGGIORNAMENTI In 24h 16.146 positivi su 273.506 test effettuati. Rispettivamente, +1.100 infetti e +112.921 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 14. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -35. Scende anche il numero dei ricoveri, -269 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 18.979 (-1.136 rispetto ai dati del 14 ...

Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 gennaio: 16.146 nuovi casi e 477 morti - Corriere : Impennata di contagi a Tokyo, il Giappone verso una stretta delle misure anti-Covid - Italia_Notizie : Coronavirus, 16.146 nuovi casi con 273.506 tamponi (compresi i rapidi). I morti sono 477 - zazoomblog : CORONAVIRUS il bollettino del giorno 15 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania - #CORONAVIRUS… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS ITALIA Coronavirus, ultimi dati: in Italia 16.146 casi e 477 morti Il Sole 24 ORE Coronavirus, attesa per l'indice Rt. In Molise il rischio della fascia arancione

Oggi i nuovi dati e la firma dell’ordinanza del ministro Speranza, con le nuove zone che entreranno in vigore dal 18 gennaio. Nella precedente rilevazione dell’8 gennaio il Molise aveva evidenziato un ...

Covid Italia, bollettino oggi 15 gennaio: 16.146 nuovi casi e 477 morti. Con antigenici tasso positività crolla al 5,9%

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 15 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 16.146 (17.246 ieri), i morti 477 (522 ...

Oggi i nuovi dati e la firma dell’ordinanza del ministro Speranza, con le nuove zone che entreranno in vigore dal 18 gennaio. Nella precedente rilevazione dell’8 gennaio il Molise aveva evidenziato un ...Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 15 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 16.146 (17.246 ieri), i morti 477 (522 ...