Coronavirus 15 gennaio, raggiunto un milione di vaccinati (Di venerdì 15 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 15 gennaio in Italia, raggiunto un milione di vaccinati: l'annuncio del premier Conte. A oggi, dall'inizio della campagna vaccinale il 27 dicembre scorso, un milione di italiani ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Si tratta di un dato importante: l'Italia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

