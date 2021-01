Che Dio Ci Aiuti 6, la terza puntata (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 14 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la terza puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Episodio 5: “Obbligo o verità” Suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 14 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladi Che Dio Ci6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Episodio 5: “Obbligo o verità” Suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare ...

