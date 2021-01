Colosseo | dopo 40 anni riapre al pubblico la Domus Tiberiana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – Quarant’, tanto è durata la chiusura aldella. Il parco archeologico delriaprirà difatti nella seconda parte del 2021 e come annunciato oggi dal direttore Alfonsina Russo, nel percorso di visita vi sarà una sala al momento in corso di scavo. Si tratta di “un ambiente intatto, che non è stato toccato né dagli scavi di fine ‘800, né da quelli del ‘900”. Ma gli scavi effettuati nelle ultime settimane, dice il direttore del parco, raccontano “tante storie relative alle tante diverse epoche nelle quali questo ambiente è stato occupato”., una meraviglia finalmente visitabile Dallo strato del ‘700, relativo ai Farnese, i quali probabilmente utilizzavano questa luogo mirabile come discarica, a quello di ...