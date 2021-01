Scuola, al via le iscrizioni sul portale online: ecco come fare (Di domenica 3 gennaio 2021) Partono le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico. Le domande potranno essere effettuate tramite l’apposito sito. Al via le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico, il 2021/2022. Le… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Partono leper il prossimo anno scolastico. Le domande potranno essere effettuate tramite l’apposito sito. Al via leper il prossimo anno scolastico, il 2021/2022. Le… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

eziomauro : Scuola, l'allarme delle Regioni. Bonaccini: 'Ci preoccupa la riapertura dal 7 gennaio' - myrtamerlino : Il 7 riaprono le #scuole e via subito alle polemiche mentre per la terza volta è in ballo il futuro dei nostri raga… - MIsocialTW : Pronti per iscrivervi al prossimo anno scolastico 2021/2022? Le domande potranno essere effettuate da domani, lune… - YouRfuture_YF : RT @MIsocialTW: Pronti per iscrivervi al prossimo anno scolastico 2021/2022? Le domande potranno essere effettuate da domani, lunedì 4 gen… - Tranviereincaz1 : RT @serenel14278447: Scuola, gelo dei sindacati sulla riapertura il 7: 'Troppo rischiosa' -