Sette Spose per Sette Fratelli: anche Rete4 ha il suo film di Natale. Sette curiosità sulla celebre commedia musicale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sette Spose per Sette Fratelli Il Natale è da sempre legato alle tradizioni; non fa eccezione il piccolo schermo che in occasione delle feste di fine anno si affida ad una programmazione rassicurante ricca di pellicole ormai divenute un appuntamento fisso delle festività. Se Italia1 dal lontano 1997 propone la prima serata della vigilia di Natale Una Poltrona per Due, il film di John Landis del 1983 con Dan Aykroyd e Eddie Murphy, Rete4 non è da meno ed ha ormai da tempo trovato la sua pellicola per le feste. Si tratta di Sette Spose per Sette ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 dicembre 2020)perIlè da sempre legato alle tradizioni; non fa eccezione il piccolo schermo che in occasione delle feste di fine anno si affida ad una programmazione rassicurante ricca di pellicole ormai divenute un appuntamento fisso delle festività. Se Italia1 dal lontano 1997 propone la prima serata della vigilia diUna Poltrona per Due, ildi John Landis del 1983 con Dan Aykroyd e Eddie Murphy,non è da meno ed ha ormai da tempo trovato la sua pellicola per le feste. Si tratta diper...

