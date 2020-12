Tv: alla serie '44 Gatti' il premio per il migliore programma per bambini (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La serie '44 Gatti' vince ai Content Innovation Awards 2020 guadagnandosi il premio per il migliore programma animato per bambini. "Voglio ringraziare TBI per questo prestigiosissimo premio -ha detto Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow - che si va ad aggiungere ai molti altri vinti in questi due anni da 44 Gatti. Premi che confermano il valore della nostra serie e la capacità della Rainbow di intuire i gusti ed i desideri del pubblico". "Questi successi - ha aggiunto - hanno due meravigliosi effetti: ripagano dei sacrifici fatti tutti quelli che hanno lavorato duramente con tanta passione alla produzione e diffusione della serie '44 Gatti', ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La'44' vince ai Content Innovation Awards 2020 guadagnandosi ilper ilanimato per. "Voglio ringraziare TBI per questo prestigiosissimo-ha detto Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow - che si va ad aggiungere ai molti altri vinti in questi due anni da 44. Premi che confermano il valore della nostrae la capacità della Rainbow di intuire i gusti ed i desideri del pubblico". "Questi successi - ha aggiunto - hanno due meravigliosi effetti: ripagano dei sacrifici fatti tutti quelli che hanno lavorato duramente con tanta passioneproduzione e diffusione della'44', ma ...

Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - acmilan : ?? Fancy a pleasant read? Have a look at today's match report ?? - TizianoRoma1927 : Quindi se di questa storia di #Suarez non se ne accorgeva nessuno, veniva alla #Juve, faceva 20 gol e vincevano la… - TV7Benevento : Tv: alla serie '44 Gatti' il premio per il migliore programma per bambini... - FerAlgaba : Questo è lo spazio che dedica la @Gazzetta_it alla Serie A femminile. A pagina 15. -

Ultime Notizie dalla rete : alla serie Tv: alla serie '44 Gatti' il premio per il migliore programma per bambini Fortune Italia Tv: alla serie '44 Gatti' il premio per il migliore programma per bambini

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La serie '44 Gatti' vince ai Content Innovation Awards 2020 guadagnandosi il premio per il migliore programma animato per ...

LIVE FROSINONE - CHIEVO SERIE B 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Frosinone - Chievo è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 5 dicembre alle ore 18:00 allo stadi ...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La serie '44 Gatti' vince ai Content Innovation Awards 2020 guadagnandosi il premio per il migliore programma animato per ...PREPARTITA. Frosinone - Chievo è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 5 dicembre alle ore 18:00 allo stadi ...