Torino, i convocati di Giampaolo per la Juventus

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha selezionato 24 calciatori per la partita contro la Juventus delle ore 18.00. In gruppo anche Gojak e Vojvoda, ecco la lista: Portieri: Milinkovic-savic, Rosati, Sirigu; Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda; Centrocampisti: Gojak, Horvath, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre; Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Vianni, Zaza.

